Шериф Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать
Кто не успел - тот опоздал
fc-sheriff.com
Молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, который уже навел шороху в нынешней
"Черные звезды" перед матчем отбора ЧМ-2022 против Зимбабве (9 октября) вынуждены были в экстренном порядке искать замену травмированному полузащитнику "Фиорентины" Альфреду Дункану, довызвав игрока "Шерифа".
Впрочем, в молдавском клубе не отпустили парня в сборную, посчитав запрос от федерации слишком поздним.
Согласно правилам ФИФА сборные должны отправить официальные запросы не менее чем за 10 дней до поединка, а ганцы отправили запрос по Аддо за 8 дней до матча.
Отметим, что Аддо еще не играл за национальную сборную своей страны, и как пишет местная пресса, в свете травмы Дункана вполне мог дебютировать в ближайшем поединке.
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