  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шериф Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Кто не успел - тот опоздал

Шериф Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать

fc-sheriff.com

Новина українською

Молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, который уже навел шороху в нынешней Лиге чемпионов, не отпустил в расположение сборной Ганы 21-летнего опорного хавбека Эдмунда Аддо.

"Черные звезды" перед матчем отбора ЧМ-2022 против Зимбабве (9 октября) вынуждены были в экстренном порядке искать замену травмированному полузащитнику "Фиорентины" Альфреду Дункану, довызвав игрока "Шерифа".

Впрочем, в молдавском клубе не отпустили парня в сборную, посчитав запрос от федерации слишком поздним.

Согласно правилам ФИФА сборные должны отправить официальные запросы не менее чем за 10 дней до поединка, а ганцы отправили запрос по Аддо за 8 дней до матча.

Отметим, что Аддо еще не играл за национальную сборную своей страны, и как пишет местная пресса, в свете травмы Дункана вполне мог дебютировать в ближайшем поединке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниэль Аддо Гана Шериф (Тирасполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
modern ghana

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 22:36
Хай та Гана "дебютуе" з іншим...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...