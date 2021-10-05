Шериф Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать

Молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, который уже навел шороху в нынешней Лиге чемпионов , не отпустил в расположение сборной Ганы 21-летнего опорного хавбека Эдмунда Аддо.

"Черные звезды" перед матчем отбора ЧМ-2022 против Зимбабве (9 октября) вынуждены были в экстренном порядке искать замену травмированному полузащитнику "Фиорентины" Альфреду Дункану, довызвав игрока "Шерифа".

Впрочем, в молдавском клубе не отпустили парня в сборную, посчитав запрос от федерации слишком поздним.

Согласно правилам ФИФА сборные должны отправить официальные запросы не менее чем за 10 дней до поединка, а ганцы отправили запрос по Аддо за 8 дней до матча.

Отметим, что Аддо еще не играл за национальную сборную своей страны, и как пишет местная пресса, в свете травмы Дункана вполне мог дебютировать в ближайшем поединке.