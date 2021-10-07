УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН
В УЕФА прокомментировали свое решение о новом логотипе
UEFA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил, почему во время презентации чемпионата Европы-2024 полуостров Крым был представлен как территория Украины.
"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – заявили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдёт в Германии, состоялась 5 октября. На презентационном ролике, подготовленном УЕФА, Крым был обозначен как часть территории Украины.
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