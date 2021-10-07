УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН

Не все так просто. В нас, навіть, гамнокомандующій в цьому сумнівається. Він би вже давно визнав усе, що хочуть свинособаки, якби тільки не ненавистні 25%. Тому і парашенканадапасадіть. А 73% взагалі все пох - у них все норм.