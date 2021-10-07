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УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН

Общие новости
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(2 голосов)

В УЕФА прокомментировали свое решение о новом логотипе

УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН

UEFA

Новина українською

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил, почему во время презентации чемпионата Европы-2024 полуостров Крым был представлен как территория Украины.

"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, презентация бренда, логотипа и слогана Евро-2024, который пройдёт в Германии, состоялась 5 октября. На презентационном ролике, подготовленном УЕФА, Крым был обозначен как часть территории Украины.

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В статье: Украина УЕФА ЕВРО-2024
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Источник:
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Комментарии (7)
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Judas (Київ)
07.10.2021 в 10:03
УЕФА что, ещё и отчитываться должны перед балалайней?
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+2
0
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Red_Cat (Салоники)
07.10.2021 в 09:06
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Крыма редакция, вы хотя бы проверяли то, что публикуете.
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+1
-3
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Zapp Brannigan (Київ)
07.10.2021 в 08:58
Усе правильно. Насправді, по Криму, Донбасу чи там МН17 існує всього дві позиції. Одна - українська - території окуповані, лайнер збитий москалями. І цю позицію підтримують ООН, НАТО, тепер от і УЄФА, а ще всі адекватні розвинуті країни - ЄС, США, Канада, Австралія, Японія і тд і тп І є позиція рашки, яку ніхто нормальний не підтримує - навіть от Китай чи там Іран не визнають анексію Криму! То які можуть бути питання у нормальної людини? З ким захоче бути нормальна людина - з усіма найкращими чи з москалями?
Ответить
+8
-1
тутти-10 (Сумська область)
07.10.2021 в 09:18
Не все так просто. В нас, навіть, гамнокомандующій в цьому сумнівається. Він би вже давно визнав усе, що хочуть свинособаки, якби тільки не ненавистні 25%. Тому і парашенканадапасадіть. А 73% взагалі все пох - у них все норм.
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.10.2021 в 09:20
Ну так я ж пишу: з ким захоче бути НОРМАЛЬНА людина...
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2021 в 10:22
Чел, топай со своим парашенкам на другие сайты, специализированные. Парашенка уже понадписывл договоров, которые целой стране ещё разгребать и разгребать, особенно Минские договоренности на условиях рашистов.
+1
-2
Черноморчик (Одесса )
07.10.2021 в 10:01
Я всем говорю сравните ГДР и ФРГ а так же северную и южную Корею и вам все станет ясно
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+2
0


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