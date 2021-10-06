Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией

УЕФА презентовал логотип "Евро-2024". На видеоролике была показана карта Европы, где Крым изобразили как территорию Украины. Член комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА.

"К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.

На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!" — сказал Свищёв.