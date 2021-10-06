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Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией

Общие новости
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(4 голосов)

В России уже отреагировали на решение УЕФА

Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией

Скриншот: twitter.com/UEFA

Новина українською

УЕФА презентовал логотип "Евро-2024". На видеоролике была показана карта Европы, где Крым изобразили как территорию Украины. Член комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА.

"К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.

На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!" — сказал Свищёв.

Читайте такжеУЕФА представила логотип ЕВРО-2024
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В статье: ЕВРО-2024
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (22)
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Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 14:21
Кто будет радоваться и бухать когда путин х@йло сдохнет ставите лайк. Я буду
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+3
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 14:28
Так ти оелксiн i так кожен день бояру вживаеш та радiеш, коли не ригаеш !
Ответить
0
-4
Ol-g (Одесса)
06.10.2021 в 14:18
Де юре не является.
Ответить
0
-3
украинец13 (Севастополь)
06.10.2021 в 14:13
В мордоре подгорает это хорошо.Крым и Севастополь были есть и всегда будут неотъемлемой частью Украины!
Ответить
+4
0
avatar
Саня турбаба (Русский Харьков )
06.10.2021 в 13:46
Хохлы сосать
Ответить
0
-7
Daddygo (Харьков)
06.10.2021 в 14:09
Ну ты и соси русский Харьков
Ответить
+4
0
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 14:09
С@си ты у своего х@ла петух
Ответить
+4
0
украинец13 (Севастополь)
06.10.2021 в 14:11
Сиди на бутылке и не раскрывай рот,да прощения не забудь попросить.
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+4
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 14:33
То вiн фразу не дописав "Хохлы сосать... хочу только у Вас !"
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+3
-1
tamerlan58 (Львов)
06.10.2021 в 13:39
Добре маскалям-любе негативне висказування проти раши- русофрбія. І все. Клас!
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+5
-1
magnum power (БОМЖ)
06.10.2021 в 13:22
обожнюю русофобів. але не уєфа)).
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+6
-1
Only DK (Kyiv)
06.10.2021 в 13:21
Х в Ж этим окупантам
Ответить
+8
-1
kravaserega (Kyiv)
06.10.2021 в 13:20
Весь мир не признал Крым российским, кроме парочки ваших шестёрок, так что можете свое мнение засунуть себе же в задницу, обидеться на УЕФА и не поехать на чемпионат Европы, думаю никто не будет против
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+8
-1
celtic (Syd)
06.10.2021 в 13:18
Добре. А Білорусь червона з білими крапками чи й зелені є? ;-)
Ответить
+1
-1
ihor7 (Тернопіль)
06.10.2021 в 13:47
Білорусь, як і Туреччина, як і Норвегія, червона як срака шестикласника після батьківських зборів.
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2021 в 13:11
Пукнув в калюжу.
Ответить
+6
-1
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 13:01
Путин х#йло.... Я тебя раком имел и твою думу
Ответить
+7
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 14:31
Я радий за тебе олексiн ! Це тебе Просто Квакшин перевиховав ???
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.10.2021 в 12:47
Навіть нема чого коментувати цього придурка). Хай тільки УЕФА спробує зробити Крим касапським.
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+6
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.10.2021 в 12:58
на жаль нічого від цього не змінилось би.
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+1
-3
Думитреску (Новомосковск)
06.10.2021 в 12:46
Сказочний довдойоб
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+2
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 12:45
Так, газ ещё подорожает для Европы...
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+3
0


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