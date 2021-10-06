Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией
В России уже отреагировали на решение УЕФА
Скриншот: twitter.com/UEFA
УЕФА презентовал логотип "Евро-2024". На видеоролике была показана карта Европы, где Крым изобразили как территорию Украины. Член комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА.
"К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.
На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!" — сказал Свищёв.
???????? #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
????️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof.
Популярное сейчас
- Сидорчука лучше не подпускать. Каким будет состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора
- 33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора
- "На команду это никак не влияет". Цитаишвили высказался о протестах ультрас Черноморца
- ФИФА может смягчить правило офсайда
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО