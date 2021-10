Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией

УЕФА презентовал логотип "Евро-2024". На видеоролике была показана карта Европы, где Крым изобразили как территорию Украины. Член комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА.

???????? #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.



????️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof.