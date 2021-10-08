Педри, Мусиала, Беллингем и Рейна среди претендентов на лучшего молодого игрока от France Football
За награду борются футболисты возрастом до 21 года
Фото: twitter.com/francefootball
France Football в официальном твиттере объявил претендентов на приз имени Раймона Копа, который вручается самому лучшему игроку до 21 года.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 20 лет), Букайо Сака ("Арсенал", 20 лет), Педри ("Барселона", 18 лет), Жереми Доку ("Ренн", 19 лет), Райан Гравенберх ("Аякс", 19 лет), Джамал Мусиала ("Бавария", 18 лет), Флориан Виртц ("Байер", 18 лет), Джуд Беллингем ("Боруссия Д", 18 лет), Джованни Рейна ("Боруссия Д", 18 лет), Нуну Мендеш ("ПСЖ", 19 лет).
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
В 2018 году первый в истории приз достался Килиану Мбаппе, в 2019-м – Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.
Here are the last nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021
???????? Jamal Musiala
???????? Florian Wirtz
???????????????????????????? Jude Bellingham
???????? Giovanni Reyna
???????? Nuno Mendes#ballondor pic.twitter.com/T8ztewKd3y
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