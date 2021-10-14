Почеттино: Я отдал бы Золотой мяч Месси, а Левандовский должен быть вторым

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналиста COPE, кому отдал бы Золотой мяч.

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"Месси. И если бы я не тренировал Месси, то все равно выбрал бы Лионеля. Без всяких сомнений. Левандовский должен был бы быть вторым, а третьим я бы поставил Криштиану".

Напомним, 10 августа Лионель Месси заключил контракт с "ПСЖ" на два сезона, с опцией продления еще на одну кампанию. Отметим, что церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.