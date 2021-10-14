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Почеттино: Я отдал бы Золотой мяч Месси, а Левандовский должен быть вторым

Общие новости
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(1 голосов)

Маурисио расставляет всех по местам

Почеттино: Я отдал бы Золотой мяч Месси, а Левандовский должен быть вторым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналиста COPE, кому отдал бы Золотой мяч.

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"Месси. И если бы я не тренировал Месси, то все равно выбрал бы Лионеля. Без всяких сомнений. Левандовский должен был бы быть вторым, а третьим я бы поставил Криштиану".

Напомним, 10 августа Лионель Месси заключил контракт с "ПСЖ" на два сезона, с опцией продления еще на одну кампанию. Отметим, что церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Cope

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Комментарии (7)
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Astor Astor (Одесса)
14.10.2021 в 13:19
Почеттино вычеркиваем. Упоротый, значит.
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 12:41
А Левандовски за что?
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 11:23
Без слов "И если бы я не..." звучало бы вообще смешно. Спросите и у Сольскьяера.
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
14.10.2021 в 13:21
Да не очень-то смешно звучит. Не стоит забывать, что Почеттино - аргентинец. Они там на своем гноме совсем поехавшие всем скопом. Не видят очевидного - что именно из-за него сборная в такой заднице уже сколько лет.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
14.10.2021 в 10:31
Слепите ему уже штук 50 золотых мячей и выдавайте по одному в год до конца жизни
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+4
0
prockop4uck (Киев)
14.10.2021 в 10:13
Кукушка хвалит петуха...
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+4
0
avatar
ascent (Луксор)
14.10.2021 в 10:05
Лицемерие в действии: у тренера Месси спросили...
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+4
0


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