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Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы

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Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководители Суперлиги Европы, о создании которой было объявлено в апреле этого года, подготовили новый проект турнира, сообщает немецкий журнал Wirtschaftswoche. Турнир сделают открытым и без постоянных членов.

Спустя два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.

Обновленный формат турнира, проект которого попал к журналу Wirtschaftswoche, предполагает его открытость.

Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, не предусматривающий повышение или понижение в классе.

Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.

Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают "Барселона", "Реал" и "Ювентус", которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.

Остальные девять клубов-основателей официально объявили о выходе из проекта.

Читайте такжеЛапорта: Проект Суперлиги жив. Это турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов

Напомним, что недавно президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Суперлига жива и ведется диалог с влиятельными людьми в футболе. Он также рассказал, что турнир должен быть открытым для клубов.

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В статье: Суперлига
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Источник:
wiwo.de

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Комментарии (14)
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Acsakal (Kharkov)
19.10.2021 в 21:49
Що мені це нагадує? Приїзд до міста ромського табора (колись довелося їхати з таким одним потягом 3 доби... - окрема історія): ти їх з парадного входу прогнав, а вони через чорний вхід лізуть... "Вам не сподобалася СЛ з самими лише грандами - добре, ми середняків додамо... Вам не сподобалася відсутність спортивного принципу - ок, будуть до нас входити і вилітати... Тільки ну дайте, ну дайте, ну дайте нам добратися до ваших грошенят!" Я вангую, що в фінальній пропозиції СЛ буде мало відрізнятися від ЛЧ. А Чіферін поділеться грошенятками з босами бунтівних клубів, і на тому зійдуться.
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Барселиниус (землянин)
19.10.2021 в 21:40
Итак.. Для совсем уже тупых.. Шо есмь Суперлига? Суперлига, гои вы мои дорогие, это зрелище-хаванина для вас в условиях будущего посткапиталистического электронного колхоза. Это когда вам "хлеба и зрелищ", а в остальное гой не лезь, "жри", шо дают, не отвлекайся и не суй нос в дела еврейские... по будущей подготовке ими расовой войны в Европе и с последующим её деребаном. А потому Суперлиге БЫТЬ! На всякий случай оговорюсь.. Всё мною здесь написанное является плодом моего больного воображения и бурной фантазии. Справка имеется.
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royalstas (Вінниця)
19.10.2021 в 21:25
І що??? Всерівно ніхто не ризикне йти в цю лігу так як просто напросто немає вікон для неї.....
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Antolog (Одесса)
19.10.2021 в 21:31
Це теж важливе питання, думаю будуть щось врізати однозначно, інакше футболісти не витянуть такий графік - це логічно... Але думаю підготовка займе не мало часу, не все так легко в цій ідеї, але вона має право на існування, це моя точка зору...)
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usovvictor (Kharkov)
19.10.2021 в 21:04
...чем же она так уж отличается? Названием и практикой отбора любого чемпионата - высший и низший дивизионы разделили чертой, т.е. "высшее" общество и остальные. Лига то давала возможность померяться силами с сильными и понять на каком месте чемпионат, ...а допуск болельщиков? Тоже по классовости..., или по кошельку...? Равные условия сейчас для всех, но лига ставит условия, которые ей выгодны по доходности - это не спорт, а просто зрелище, уничтожается спортивный (читай олимпийский принцип - равные для всех) для высшего класса. Представляю цену допуска на стадио, основную аудиторию просто отрежут по цене играющих команд. Дурь - она и есть дурь...
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Барселиниус (землянин)
19.10.2021 в 21:10
Дурь не дурь, а смотреть будешь. Потом смиришься и привыкнешь. И даже может быть найдёшь рациональное зерно.
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-2
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usovvictor (Kharkov)
19.10.2021 в 21:13
...конечно, куда деваться, ...но действительность может жестко поставить свои условия на характеристиках команд. Междусобойчик всегда имел отрицательный результат...
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Antolog (Одесса)
19.10.2021 в 21:11
Олимпийский принцип в профессиональном спорте - прям интересно, это как в профессиональном боксе, когда чемпион или топ-5 боксеров, каждый месяц проводят бои с лузерами, у которых с 20 поединков одна победа и то в первом профессиональном бое, да, именно так все должно быть?) А я что-то думал, чтобы претендовать на титул нужно сначала пройти долгий путь и только в титульном бое встретиться с чемпионом, а на самом деле то вон как оно должно быть... Все верно, богатых нужно искоренить, заводы раздать рабочим, а земли крестьянам... ничего не забыл?)))
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krakow (Херсон)
19.10.2021 в 21:26
Если бы не заголовок и фото,то подумал что ты УПЛ комментируешь.Высшее общество,уничтожение спортивного принципа...
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Antolog (Одесса)
19.10.2021 в 21:27
usovvictor (Kharkov), вот никак не могу понять логику вашего видения спортивного принципа... Что не так: европейские клубы(с разных федераций) по спортивному принципу занимают места в топ-20, играют сезон, после которого вылетают скажем два последних места напрямую, а еще два места с конца играют стыковые матчи за право остаться в топ лиге... Кто туда заходит? также заходят по спортивному принципу, те, кто сильнее в европейском футбольном клубном соревновании, не по федерациям, как это происходит с ЛЧ, ЛЕ, ЛК... Логика в том, что к примеру в ЛЧ могут попасть 4 команды с АПЛ всего лишь, но а в топ лигу могут попасть все 20 команд АПЛ если они будут сильнее всех остальных европейских клубов по спортивному принципу... А в чем суть вашего спортивного принципа? К примеру, по вашей логики, Динамо должно играть в топ лиге потому что оно лучше в УПЛ, а то что оно в очной встрече Тоттенхэму за право там играть уступит - это спортивный принцип?)... Когда уберут лимиты по федерациям, это как с лимитами на легионеров, как бы грубо это не звучало, тогда и пойдет равная игра для всех участников, хочешь быть в топ, делай для этого все, развивай футбол, покупай лучших, если своих не можешь вырастить, да, имей огромный бюджет, как без него...)
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Antolog (Одесса)
19.10.2021 в 21:03
Ну Аксакалы и т.д., я вам уже намекал сегодня, что эта тема интересна и что рано или поздно стороны придут к единому правильному решению, однако захотят ли с этим мириться англичане, не знаю... Они мне конечно нравятся, но терять АПЛ ради чего-то общего, ох вряд-ли захотят... Хотя помнится они нас мокнули уже, когда сказали, что хотят видеть нас в ЕС, но так и не ответили почему сами то из него вышли... Может нам место подготовили и ушли в сторонку, чтобы не мешать нашему счастью... ведь так думает большинство, не так ли...)))
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2021 в 20:47
вища це зрозуміло. а по яким критеріям будуть відбирати в нижчу? а через рік-два існування як можна буде попасти хоча би в нижчу?
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+2
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friday13 (Львів)
19.10.2021 в 20:34
1 - 18 команд( опускаються 4), 2 - 18 ( піднімається 4, опускаються 8, по 4 в 2 групи, 3 дивізіон 2 групи по 16, піднімаються по 4 з кожного. 1 і 2 дивізіони сталі, 3 формується кожного року заново на основі рейтингу і відборів
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+1
-1
Caballero (DC)
19.10.2021 в 20:29
Розенкранц и Гильденштерн живы!!! Несите ваши денежки.
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-3


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