Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы

Руководители Суперлиги Европы, о создании которой было объявлено в апреле этого года, подготовили новый проект турнира, сообщает немецкий журнал Wirtschaftswoche. Турнир сделают открытым и без постоянных членов.

Спустя два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.

Обновленный формат турнира, проект которого попал к журналу Wirtschaftswoche, предполагает его открытость.

Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, не предусматривающий повышение или понижение в классе.

Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.

Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают "Барселона", "Реал" и "Ювентус", которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.

Остальные девять клубов-основателей официально объявили о выходе из проекта.

Напомним, что недавно президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Суперлига жива и ведется диалог с влиятельными людьми в футболе. Он также рассказал, что турнир должен быть открытым для клубов.