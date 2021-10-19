Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
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Руководители Суперлиги Европы, о создании которой было объявлено в апреле этого года, подготовили новый проект турнира, сообщает немецкий журнал Wirtschaftswoche. Турнир сделают открытым и без постоянных членов.
Спустя два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.
Обновленный формат турнира, проект которого попал к журналу Wirtschaftswoche, предполагает его открытость.
Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, не предусматривающий повышение или понижение в классе.
Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.
Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают "Барселона", "Реал" и "Ювентус", которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.
Остальные девять клубов-основателей официально объявили о выходе из проекта.
Напомним, что недавно президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Суперлига жива и ведется диалог с влиятельными людьми в футболе. Он также рассказал, что турнир должен быть открытым для клубов.
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