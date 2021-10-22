Роналдиньо назвал Неймара величайшим, а для Мбаппе бразилец пророчит Золотой мяч

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Барселоны" Роналдиньо дал интервью для издания Le Parisien. В частности, экс-хавбек высказался об игре Килиана Мбаппе и Неймара.

"Думаю, однажды француз выиграет Золотой мяч. Килиан очень молод, но уже построил отличную карьеру. У меня нет фаворита на этот год".

"Нет, я не люблю сравнения. У каждого свой момент славы. Все мы пережили трудные времена. Но я думаю, что все в Бразилии знают, что Неймар сейчас лучший игрок. Только тогда, когда дела идут неважно, ему становится труднее. Потому что он величайший. Когда дела идут плохо, на него очень давят".