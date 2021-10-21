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Источник: Барселона хочет перехватить Мбаппе у Реала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Готовят 90 миллионов евро подписного бонуса

Источник: Барселона хочет перехватить Мбаппе у Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" намерена побороться с "Реалом" за нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на финансовые трудности, сообщает AS. "Сине-гранатовые" готовы предложить подписной бонус в размере 90 миллионов евро.

В клубе считают, что "Реал" предложит меньше – 50 миллионов евро.

Кроме того, сине-гранатовые намерены предложить Мбаппе зарплату выше, чем в "Реале". "Барса" считает, что "Мадрид" не сможет платить Килиану более 17 миллионов евро в год. Столько же сейчас в клубе получает Гарет Бэйл.

Сообщается, что в "Реале", в свою очередь, убеждены, что Мбаппе откажется продлевать контракт с "ПСЖ" даже на короткий срок. В мадриде уверены, что обладают преимуществом в борьбе за форварда.

Напомним, что Килиан неоднократно заявлял, что является фанатом "Реала". Летом "сливочные" предлагали "ПСЖ" более 200 миллионов евро, но парижане отказались отпускать нападающего.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
as.com

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Комментарии (7)
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prockop4uck (Киев)
21.10.2021 в 20:22
С финансами барсы можно перехватить только за щеку.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2021 в 20:03
Хай краще Супрягу перехоплять
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
21.10.2021 в 19:51
Я вижу только одно рациональное объяснение - Барса пытается создать ажиотаж, увеличить цену на Мбаппе и таким образом насолить Реалу.
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+4
0
Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 19:42
А где бабки возьмут ???
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+1
-2
kapkan (Луганск)
21.10.2021 в 19:33
Как обидется тогда Месси, что на него деньги не нашли!!!
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+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.10.2021 в 19:19
AS уже в такую желтуху превратился на уровне Мундо Депортиво.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
21.10.2021 в 19:57
AS всегда был желтухой, в отличии от Мундо.
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0
-1


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