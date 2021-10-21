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Источник: Барселона хочет перехватить Мбаппе у Реала
Готовят 90 миллионов евро подписного бонуса
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" намерена побороться с "Реалом" за нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на финансовые трудности, сообщает AS. "Сине-гранатовые" готовы предложить подписной бонус в размере 90 миллионов евро.
В клубе считают, что "Реал" предложит меньше – 50 миллионов евро.
Кроме того, сине-гранатовые намерены предложить Мбаппе зарплату выше, чем в "Реале". "Барса" считает, что "Мадрид" не сможет платить Килиану более 17 миллионов евро в год. Столько же сейчас в клубе получает Гарет Бэйл.
Сообщается, что в "Реале", в свою очередь, убеждены, что Мбаппе откажется продлевать контракт с "ПСЖ" даже на короткий срок. В мадриде уверены, что обладают преимуществом в борьбе за форварда.
Напомним, что Килиан неоднократно заявлял, что является фанатом "Реала". Летом "сливочные" предлагали "ПСЖ" более 200 миллионов евро, но парижане отказались отпускать нападающего.
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