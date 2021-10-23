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Эвра: Я хочу понять, откуда берутся расисты

Общие новости
(1 голосов)

Продолжение нашумевшей темы BLM

Эвра: Я хочу понять, откуда берутся расисты

Твіттер Патріса Евра/Автор невідомий

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра высказался о проблеме с расизмом в современном мире:

"В моем сердце никогда не будет ненависти. Я не ненавижу учителя, который домогался до меня. Это безумие.

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Если вы хотите быть расистом, это ваш выбор. Это сделает вас счастливее? Вместо того чтобы обвинять расистов, я хочу понять, откуда они берутся. Никто не рождается расистом. Дело в образовании. Возможно, они травмированы. Мы должны поговорить с ними.

Я не думаю, что мы делаем большие шаги, потому что забываем об образовании. Каждую неделю в футболе происходит все больше инцидентов, может быть, из-за того, что когда вы их обвиняете, они становятся еще активнее. Если я забаню тебя, потому что ты расист, ты никогда не изменишься, но кто-то должен попытаться понять, почему ты расист", - сказал Эвра.

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В статье: Патрис Эвра Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
liverpoolecho

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
23.10.2021 в 13:58
Негры тоже белых не любят
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Saturn (Киев)
23.10.2021 в 13:36
Их воспитывают, а вообще, на мой взгляд, лучше чем написал "Лекарь (село Дарница)" от 23.10. в 13.15 и не напишешь
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Лекарь (село Дарница)
23.10.2021 в 13:15
Если ты называешь черного черным, то ты = расист. Так откуда берутся расисты, хотелось бы спросить таких, как Эвра? Может быть они берутся потому, что черные любят навешивать такие ярлыки? Это же так удобно, любой конфликт на поле перевести в плоскость расизма. И вот, ты - герой! Кавани пишет в соцсетях слово "негритто", а его обвиняют в расизме, да еще и дисквалифицируют! Так откуда берутся расисты, а, Патрис Эвра?
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
23.10.2021 в 12:55
белые берутся оттуда же , откуда и черные)). разница в том, что белых становится меньше, а черных больше.
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+1
-1


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