Эвра: Я хочу понять, откуда берутся расисты
Продолжение нашумевшей темы BLM
Твіттер Патріса Евра/Автор невідомий
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра высказался о проблеме с расизмом в современном мире:
"В моем сердце никогда не будет ненависти. Я не ненавижу учителя, который домогался до меня. Это безумие.
Если вы хотите быть расистом, это ваш выбор. Это сделает вас счастливее? Вместо того чтобы обвинять расистов, я хочу понять, откуда они берутся. Никто не рождается расистом. Дело в образовании. Возможно, они травмированы. Мы должны поговорить с ними.
Я не думаю, что мы делаем большие шаги, потому что забываем об образовании. Каждую неделю в футболе происходит все больше инцидентов, может быть, из-за того, что когда вы их обвиняете, они становятся еще активнее. Если я забаню тебя, потому что ты расист, ты никогда не изменишься, но кто-то должен попытаться понять, почему ты расист", - сказал Эвра.
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