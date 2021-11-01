Хайдук уволил главного тренера
Неудовлетворительные результаты
HAJDUK
Пресс-служба "Хайдука" сообщает, что Йенс Густафссон был уволен с должности главного тренера команды из Сплита. Специалист покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.
Йенс возглавил хорватский коллектив в мае 2021 года. Под его руководством "Хайдук" сыграл 17 матчей (9 побед, 3 паритета и 5 поражений). Вчера, 31 октября, команда проиграла на выезде "Славену" со счетом 3:2.
Отмечается, что на следующей неделе руководство объявит имя нового наставника. На данный момент "белые" находятся на четвертой позиции в чемпионате Хорватии, отставая от лидера, "Динамо Загреб", на 6 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:hajduk.hr
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Александр Гладкий
- Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала
- Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной
- Шахтер продлил Степаненко, Металлист и Заря в 1/4 Кубка Украины. Главные новости за 28 октября
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...