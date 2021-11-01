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Хайдук уволил главного тренера

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Неудовлетворительные результаты

Хайдук уволил главного тренера

HAJDUK

Новина українською

Пресс-служба "Хайдука" сообщает, что Йенс Густафссон был уволен с должности главного тренера команды из Сплита. Специалист покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Йенс возглавил хорватский коллектив в мае 2021 года. Под его руководством "Хайдук" сыграл 17 матчей (9 побед, 3 паритета и 5 поражений). Вчера, 31 октября, команда проиграла на выезде "Славену" со счетом 3:2.

Отмечается, что на следующей неделе руководство объявит имя нового наставника. На данный момент "белые" находятся на четвертой позиции в чемпионате Хорватии, отставая от лидера, "Динамо Загреб", на 6 очков.

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В статье: Хайдук (Сплит) Йенс Густафссон
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Источник:
hajduk.hr

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