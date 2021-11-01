Хайдук уволил главного тренера

Пресс-служба "Хайдука" сообщает, что Йенс Густафссон был уволен с должности главного тренера команды из Сплита. Специалист покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Йенс возглавил хорватский коллектив в мае 2021 года. Под его руководством "Хайдук" сыграл 17 матчей (9 побед, 3 паритета и 5 поражений). Вчера, 31 октября, команда проиграла на выезде "Славену" со счетом 3:2.

Отмечается, что на следующей неделе руководство объявит имя нового наставника. На данный момент "белые" находятся на четвертой позиции в чемпионате Хорватии, отставая от лидера, "Динамо Загреб", на 6 очков.