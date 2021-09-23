Панков: У Милевского были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время
Миля продолжит развивать себя в качестве блогера
dynamo.kiev.ua / Автор невідомий
Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал
"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты с Украины и из Белоруссии. Но зачем тратить время?
Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами", — сказал Панков.
Последним клубом Артема был "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне. Также форвард известен по выступлениям за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".
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