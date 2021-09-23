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Панков: У Милевского были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время

Общие новости
(1 голосов)

Миля продолжит развивать себя в качестве блогера

Панков: У Милевского были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время

dynamo.kiev.ua / Автор невідомий

Новина українською

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал завершение карьеры футболиста.

"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты с Украины и из Белоруссии. Но зачем тратить время?

Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами", — сказал Панков.

Последним клубом Артема был "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне. Также форвард известен по выступлениям за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

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В статье: Артем Милевский Александр Панков
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (1)
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Wolodya (Тернопіль)
23.09.2021 в 22:35
Ну да, зачем тратить время, ведь кешбэк и шлюхи ждут.
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