Панков: У Милевского были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал завершение карьеры футболиста .

"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты с Украины и из Белоруссии. Но зачем тратить время?

Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами", — сказал Панков.