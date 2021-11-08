Стали известны претенденты на звание лучшего плеймейкера-2021 по версии IFFHS
Авторитетное мнение
IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики – организация, ведущая хронику истории футбола. IFFHS назвала кандидатов на награду лучшему плеймейкеру 2021 года. В 2020-м приз выиграл хавбек "Сити" Кевин Де Брюйне.
Педри (Испания, "Барселона"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания, "Тоттенхэм Хотспур"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Мейсон Маунт (Англия, "Челси"), Сержиу Оливейра (Португалия, "Порту"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона" / "ПСЖ"), Бруну Фернандеш (Португалия, "МЮ"), Николо Барелла (Италия, "Интер"), Такефуса Кубо (Япония, "Мальорка" / "Реал"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити"), Джованни Рейна (США, "Боруссия Д"), Фил Фоден (Англия, "Манчестер Сити"), Жоржиньо (Италия, "Челси").
ФИФА признает IFFHS как орган, ведущий летопись мирового футбола. Тем не менее, формально IFFHS не связана с официальными футбольными структурами.
Популярное сейчас
- Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю
- Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари
- Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера
- Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
Новости по теме
- 21:54 Украинские IFFHS: Барселона - лучшая команда XXI века. Динамо – 26-е, Шахтер в топы не попал
- 23:58 Украинские IFFHS: Ла Лига - сильнейший чемпионат последнего десятилетия, УПЛ - на 16-м месте
- 00:10 Украинские IFFHS: Барселона - лучшая команда последнего десятилетия. Шахтер – 27-й, Динамо – 34-е