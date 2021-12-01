"Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси
Криштиану листает ленту
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на публикацию одного из своих поклонников, который привел доводы по поводу того, что португальца обокрали, не вручив ему заслуженный ЗМ-2021. Болельщик и администратор одного из фан-сообществ игрока привел в качестве доказательств целый список достижений CR7, также подчеркнув:
"Кому достался приз? Месси выиграл только Кубок Испании с "Барселоной". Он не забивал в ворота "Реала" с тех пор, как Роналду уехал из Испании. Кубок Америки? Лео не забил ни в финале, ни в полуфинале. Аргентинец проводит очень слабый сезон в "ПСЖ".
Роналду очень лаконично прокомментировал этот пост:
"Это факт".
Напомним, Криштиану занял шестое место по итогам премии в этом году.
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