"Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на публикацию одного из своих поклонников, который привел доводы по поводу того, что португальца обокрали, не вручив ему заслуженный ЗМ-2021. Болельщик и администратор одного из фан-сообществ игрока привел в качестве доказательств целый список достижений CR7, также подчеркнув:

"Кому достался приз? Месси выиграл только Кубок Испании с "Барселоной". Он не забивал в ворота "Реала" с тех пор, как Роналду уехал из Испании. Кубок Америки? Лео не забил ни в финале, ни в полуфинале. Аргентинец проводит очень слабый сезон в "ПСЖ".

Роналду очень лаконично прокомментировал этот пост:

"Это факт".

Напомним, Криштиану занял шестое место по итогам премии в этом году.