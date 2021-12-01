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"Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси

Общие новости
(5 голосов)

Криштиану листает ленту

"Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на публикацию одного из своих поклонников, который привел доводы по поводу того, что португальца обокрали, не вручив ему заслуженный ЗМ-2021. Болельщик и администратор одного из фан-сообществ игрока привел в качестве доказательств целый список достижений CR7, также подчеркнув:

"Кому достался приз? Месси выиграл только Кубок Испании с "Барселоной". Он не забивал в ворота "Реала" с тех пор, как Роналду уехал из Испании. Кубок Америки? Лео не забил ни в финале, ни в полуфинале. Аргентинец проводит очень слабый сезон в "ПСЖ".

Роналду очень лаконично прокомментировал этот пост:

"Это факт".

Напомним, Криштиану занял шестое место по итогам премии в этом году.

Читайте такжеРоналду о том, что его главная цель – обогнать Месси по ЗМ: Ложь. Это абсолютное неуважение
"Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч
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Комментарии (9)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 15:10
Це факт...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2021 в 15:03
Золотой мячик скурвился до гнилого.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.12.2021 в 14:13
Ага... Пост фаната... Щас.... В испанских СМИ уже смеются над этим постом сестры Роналду... 7 ЗМ МЕССИ!
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+1
-10
sasha_lv (Львів)
01.12.2021 в 14:16
Так над тобою теж увесь форум смєіться...
Ответить
+9
0
Dr. House (Поділля)
01.12.2021 в 14:41
Не тільки увесь форум, а вся Шепетівська психлікарня
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2021 в 15:03
Как сказал Роналдо: "Это факт".
+1
0
sasha_lv (Львів)
01.12.2021 в 14:08
.......Но Рональдо теж на ЗМ не награв..Тільки Левандовскі
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+6
0
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knmua(Киев) (Киев)
01.12.2021 в 14:20
А до чого тут Роналду(Рональдо бразилець і давно не грє) ? Коли ЗМ заслуговували Хаві та Іньєста, його отримував Мессі, коли кращим світі став Ван Дейк, якого ніхто в тому році не зміг обіграти один один, навіть хвалений Мессі, ЗМ також отримав останній, два роки поспіль Левандовський показує надзичайний рівень гри, але ЗМ знову дають пристарілому пішоходу. Здається мені що у Франс-Футблом володіє такий собі "Даріан Кларк" і він втілює свої вологі фантазії у життя. ЗМ повністью розгубив свою значимість.
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+6
0
sasha_lv (Львів)
01.12.2021 в 14:24
помилка,я мав на увазі Кріша
+4
0


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