Маскерано возглавит молодежную сборную Аргентины

Бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Маскерано станет главным тренером молодежной сборной страны, пишет в своем Twitter журналист Рой Немер.

По данным источника, экс-футболист заменит на этой должности Фернандо Батисту, который присоединится к штабу Хосе Пекермана в сборной Венесуэлы.

37-летний Маскерано завершил карьеру игрока в 2020 году. Это будет его первый тренерский опыт.