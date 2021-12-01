Маскерано возглавит молодежную сборную Аргентины
Экс-игрок Барселоны попробует свои силы в роли тренера
Фото: Sportbox
Бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Маскерано станет главным тренером молодежной сборной страны, пишет в своем Twitter журналист Рой Немер.
По данным источника, экс-футболист заменит на этой должности Фернандо Батисту, который присоединится к штабу Хосе Пекермана в сборной Венесуэлы.
37-летний Маскерано завершил карьеру игрока в 2020 году. Это будет его первый тренерский опыт.
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Комментарии (1)
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zafo52
01.12.2021 в 18:49
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