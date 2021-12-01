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Маскерано возглавит молодежную сборную Аргентины

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(1 голосов)

Экс-игрок Барселоны попробует свои силы в роли тренера

Маскерано возглавит молодежную сборную Аргентины

Фото: Sportbox

Новина українською

Бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Маскерано станет главным тренером молодежной сборной страны, пишет в своем Twitter журналист Рой Немер.

По данным источника, экс-футболист заменит на этой должности Фернандо Батисту, который присоединится к штабу Хосе Пекермана в сборной Венесуэлы.

37-летний Маскерано завершил карьеру игрока в 2020 году. Это будет его первый тренерский опыт.

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В статье: Хавьер Маскерано Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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zafo52
01.12.2021 в 18:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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