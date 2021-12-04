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Представитель Украины в голосовании за Золотой мяч выбрал Левандовского и не отдал ни одного балла Месси

Общие новости
(2 голосов)

И оценил аж трех итальянцев

Представитель Украины в голосовании за Золотой мяч выбрал Левандовского и не отдал ни одного балла Месси

ESPN TV Stream translation

Новина українською

Украина в голосовании "France Football" за "Золотой мяч" была представлена ​​журналистом "Футболного клуба" Игорем Линником. Первое место он отдал Левандовскому, добавив в копилку поляка шесть баллов.

Каждый должен был представить список из пяти заслуживающих награду игроков. Второе место получало уже четыре балла, третье – три, четвертое – два и пятое – один балл. Далее украинский рейтинг выглядит так:

  • 2. Жоржиньо (4)
  • 3. Карим Бензема (3)
  • 4. Леонардо Бонуччи (2)
  • 5. Джорджо Кьеллини (1)

Обладателю "Золотого мяча" Лионелю Месси Линник не отдал ни одного зачетного пункта.

Отметим, что между аргентинцем и Робертом Левандовским (который был вторым) разрыв составил 33 очка (613 против 580).

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
Футбольний клуб

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Комментарии (10)
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kalan-86 (Анкара)
04.12.2021 в 16:32
Там по видимому все выбрали Левандовски, но почему-то «победил» шпунька. Высшим силам так было угодно.
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+4
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.12.2021 в 16:47
Это всё копыто Аленя
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
04.12.2021 в 17:32
Золотые рога
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
04.12.2021 в 16:32
...не по очкам, по игре Левандовски заслужил..., парень из себя душу вытаскивал - вот где футбол, а не дешевые "очечки", - все оцифровали, когда футбол - это шоу. Мне становится не по себе вся эта "компьютерная графика", да еще с тепловым инфракрасным режимом. Понятно, что Месси прекрасный футболист, но затраты по динамике на поле не в этот раз, ...жаль, ...поляка просто "прогнали" фоном, так сказать ради престижа и присутствия... Этот "мяч" оказал "медвежью" услугу Месси, отголоски в истории еще будут, поверьте..., как бы получатель неуклюже старался открестится, понимая это...
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+4
0
Orest_ua (Kyiv)
04.12.2021 в 16:29
Красавчик
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0
0
vlotko (Броди)
04.12.2021 в 16:03
Так Мессі сам себе не вибрав, наші не дали йому переваги, так інші дали. Нехай віддадуть поляку Золотий м'яч зо 2020р і всі будуть задоволені.
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+4
0
rivnenskyi (Рівне)
04.12.2021 в 16:02
Загалом ок, тільки має бути місце для Салаха.
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 16:02
Ради справедливости Мо феерит в этом сезоне, прошлый у него был неоднозначный
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 16:02
Адекватно, но как бы нам не аукнулось потом судейством, там сидят злопамятные твари
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0
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
04.12.2021 в 16:18
Да, прийдеться тепер тяжко нам в матчах коли їх будуть судити аргентинські судді.
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+2
0


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