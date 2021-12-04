Представитель Украины в голосовании за Золотой мяч выбрал Левандовского и не отдал ни одного балла Месси
И оценил аж трех итальянцев
ESPN TV Stream translation
Украина в голосовании "France Football" за "Золотой мяч" была представлена журналистом "Футболного клуба" Игорем Линником. Первое место он отдал Левандовскому, добавив в копилку поляка шесть баллов.
Каждый должен был представить список из пяти заслуживающих награду игроков. Второе место получало уже четыре балла, третье – три, четвертое – два и пятое – один балл. Далее украинский рейтинг выглядит так:
- 2. Жоржиньо (4)
- 3. Карим Бензема (3)
- 4. Леонардо Бонуччи (2)
- 5. Джорджо Кьеллини (1)
Обладателю "Золотого мяча" Лионелю Месси Линник не отдал ни одного зачетного пункта.
Отметим, что между аргентинцем и Робертом Левандовским (который был вторым) разрыв составил 33 очка (613 против 580).
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