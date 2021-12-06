Месси-младший сбился со счета. Опубликован диалог между Лео и его сыном по поводу Золотого мяча

В Сети опубликовали фрагмент милого диалога футболиста "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси с сыном Тьяго после завоевания 34-летним нападающим седьмого Золотого мяча. Скорее всего, видео было снято в доме Лео во время его интервью по случаю выигрыша ЗМ. Можно заметить, как на стол к шести призам Месси ставят еще одну награду. Вот их забавная беседа:

– Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть?

– Теперь у меня их семь.

– Ты выиграл еще один сегодня? Дома было только шесть Золотых мячей. Когда ты выиграл?

– Сегодня.

– Сегодня?

– Да.

– Почему?

– Я не знаю

– Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь?

– Нет. Смотри, их здесь семь.