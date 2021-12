Месси-младший сбился со счета. Опубликован диалог между Лео и его сыном по поводу Золотого мяча

В Сети опубликовали фрагмент милого диалога футболиста "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси с сыном Тьяго после завоевания 34-летним нападающим седьмого Золотого мяча. Скорее всего, видео было снято в доме Лео во время его интервью по случаю выигрыша ЗМ. Можно заметить, как на стол к шести призам Месси ставят еще одну награду. Вот их забавная беседа:

Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors???? pic.twitter.com/7rQN6ufDdO