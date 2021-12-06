Месси-младший сбился со счета. Опубликован диалог между Лео и его сыном по поводу Золотого мяча
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В Сети опубликовали фрагмент милого диалога футболиста "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси с сыном Тьяго после завоевания 34-летним нападающим седьмого Золотого мяча. Скорее всего, видео было снято в доме Лео во время его интервью по случаю выигрыша ЗМ. Можно заметить, как на стол к шести призам Месси ставят еще одну награду. Вот их забавная беседа:
– Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть?
– Теперь у меня их семь.
– Ты выиграл еще один сегодня? Дома было только шесть Золотых мячей. Когда ты выиграл?
– Сегодня.
– Сегодня?
– Да.
– Почему?
– Я не знаю
– Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь?
– Нет. Смотри, их здесь семь.
Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors???? pic.twitter.com/7rQN6ufDdO— ɪᴢɪ (@Messizi10) December 5, 2021
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