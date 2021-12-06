Иньеста включён в команду года чемпионата Японии
Полузащитник забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста попал в команду "лучших XI Лиги J1". Об этом сообщает B/R Football в "Твиттере".
37-летний хавбек в 2021 году забил за японскую команду шесть голов и отдал четыре голевые передачи в первом дивизионе Джей-лиги (высшая лига Японии). "Виссел Кобе" закончил сезон на третьем месте, набрав в 38 матчах 73 очка. Победителем чемпионата Японии стала команда "Кавасаки Фронтале".
Иньеста выступает за "Виссел Кобе" с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента.
37-year-old Andrés Iniesta has been included in the J1 League best XI.— B/R Football (@brfootball) December 6, 2021
The Barça legend had six goals, four assists for Vissel Kobe in 2021 ✨ pic.twitter.com/biAFXtyHHz
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