Иньеста включён в команду года чемпионата Японии

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста попал в команду "лучших XI Лиги J1". Об этом сообщает B/R Football в "Твиттере".

37-летний хавбек в 2021 году забил за японскую команду шесть голов и отдал четыре голевые передачи в первом дивизионе Джей-лиги (высшая лига Японии). "Виссел Кобе" закончил сезон на третьем месте, набрав в 38 матчах 73 очка. Победителем чемпионата Японии стала команда "Кавасаки Фронтале".

Иньеста выступает за "Виссел Кобе" с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента.

