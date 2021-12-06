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Иньеста включён в команду года чемпионата Японии

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Полузащитник забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи

Иньеста включён в команду года чемпионата Японии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста попал в команду "лучших XI Лиги J1". Об этом сообщает B/R Football в "Твиттере".

37-летний хавбек в 2021 году забил за японскую команду шесть голов и отдал четыре голевые передачи в первом дивизионе Джей-лиги (высшая лига Японии). "Виссел Кобе" закончил сезон на третьем месте, набрав в 38 матчах 73 очка. Победителем чемпионата Японии стала команда "Кавасаки Фронтале".

Иньеста выступает за "Виссел Кобе" с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента.

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В статье: Андрес Иньеста Виссел Кобе
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