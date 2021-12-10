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Felicidades, Pipita. Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Реала и Юве Гонсало Игуаин

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Один из лучших центральных нападающих прошлой декады

Felicidades, Pipita. Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Реала и Юве Гонсало Игуаин

Getty Images / Global Images Ukraine

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Гонсало Херардо Игуаин родился 10 декабря 1987 года (Брест, Франция) — аргентинский футболист, нападающий североамериканского клуба "Интер Майами". Ранее он выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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Игуаин защищал цвета "Ривер Плейта", мадридского "Реала", "Наполи", "Ювентуса", "Милана" и "Челси". Аргентинец забил 121 гол за "королевский клуб".

Со "сливочными" Гонсало выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, с "адзурри" брал Кубок и Суперкубок Италии. В "Юве" "Пипита" выигрывал Скудетто и Кубок страны, а в Лондоне становился победителем Лиги Европы.

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В статье: Гонсало Игуаин
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