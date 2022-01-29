Тевес: Месси и Роналду инопланетяне. Они до сих пор элитные футболисты

Экс-форвард туринского "Ювентуса", "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" Карлос Тевес сравнил форвардов Криштиану Роналду и Лео Месси.

"Это два великих игрока. Я чувствовал себя комфортно с обоими. Мне нравятся и тот, и другой, я многому у них научился. Они оба инопланетяне.

С Криштиану я проводил много времени каждый день, с Лео виделся в национальной команде. Они с другой планеты. Они до сих пор элитные футболисты, а держаться на таком уровне очень сложно. Это достойно восхищения. Надо снять шляпу перед такими футболистами", – рассказал аргентинец.