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Тевес: Месси и Роналду инопланетяне. Они до сих пор элитные футболисты

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Карлито восхищается легендами

Тевес: Месси и Роналду инопланетяне. Они до сих пор элитные футболисты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард туринского "Ювентуса", "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" Карлос Тевес сравнил форвардов Криштиану Роналду и Лео Месси.

"Это два великих игрока. Я чувствовал себя комфортно с обоими. Мне нравятся и тот, и другой, я многому у них научился. Они оба инопланетяне.

С Криштиану я проводил много времени каждый день, с Лео виделся в национальной команде. Они с другой планеты. Они до сих пор элитные футболисты, а держаться на таком уровне очень сложно. Это достойно восхищения. Надо снять шляпу перед такими футболистами", – рассказал аргентинец.

Тевес выступал с Криштиану в "МЮ", а с Лионелем в сборной Аргентины.

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В статье: Карлос Тевес Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
TyC Sports

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