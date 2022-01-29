Тевес: Месси и Роналду инопланетяне. Они до сих пор элитные футболисты
Карлито восхищается легендами
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Экс-форвард туринского "Ювентуса", "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" Карлос Тевес сравнил форвардов Криштиану Роналду и Лео Месси.
"Это два великих игрока. Я чувствовал себя комфортно с обоими. Мне нравятся и тот, и другой, я многому у них научился. Они оба инопланетяне.
С Криштиану я проводил много времени каждый день, с Лео виделся в национальной команде. Они с другой планеты. Они до сих пор элитные футболисты, а держаться на таком уровне очень сложно. Это достойно восхищения. Надо снять шляпу перед такими футболистами", – рассказал аргентинец.
Тевес выступал с Криштиану в "МЮ", а с Лионелем в сборной Аргентины.
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