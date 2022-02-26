Кипрский АПОЭЛ один из голов отпраздновал с флагом Украины
Символично, что клубные цвета - "жёлто-синие"
Фото: ФК АПОЭЛ / Автор неизвестен
На Кипре также не забыли о войне на украинской земле, которую развернула страна-агрессор. Грузинский форвард АПОЭЛ Гиорги Квилитая в игре против "Омонии" открыл счёт во встрече на 19-й минуте. Сразу после гола он побежал к своей технической зоне, чтобы взять флаг Украины. Его поддержали и другие партнёры по команде, что видно на видео.
Сам матч завершился победой АПОЭЛ 4:2, а Квилитая оформил дубль.
Ранее мэр Киева Владимир Кличко
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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
26.02.2022 в 11:53
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