Кипрский АПОЭЛ один из голов отпраздновал с флагом Украины

На Кипре также не забыли о войне на украинской земле, которую развернула страна-агрессор. Грузинский форвард АПОЭЛ Гиорги Квилитая в игре против "Омонии" открыл счёт во встрече на 19-й минуте. Сразу после гола он побежал к своей технической зоне, чтобы взять флаг Украины. Его поддержали и другие партнёры по команде, что видно на видео.

Сам матч завершился победой АПОЭЛ 4:2, а Квилитая оформил дубль.