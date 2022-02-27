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Полная изоляция. Чехия отказалась играть в футбол с россией. В ФИФА направлено официальное письмо

Общие новости
(1 голосов)

Цивилизованный мир против любых контактов с фашистами нашего времени

Полная изоляция. Чехия отказалась играть в футбол с россией. В ФИФА направлено официальное письмо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чехия вслед за Швецией и Польшей направила в руководящие футбольные органы письмо об отказе выходить на поле против футболистов сборной страны оккупанта россии. Современные фашисты остаются в изоляции.

Новость обновляется.

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В статье: война с Россией
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