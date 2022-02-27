Полная изоляция. Чехия отказалась играть в футбол с россией. В ФИФА направлено официальное письмо
Цивилизованный мир против любых контактов с фашистами нашего времени
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чехия вслед за Швецией и Польшей направила в руководящие футбольные органы письмо об отказе выходить на поле против футболистов сборной страны оккупанта россии. Современные фашисты остаются в изоляции.
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