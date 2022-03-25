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Будет создан фонд. Европейский союз поддержит восстановление Украины

Общие новости
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Выводы саммита

Будет создан фонд. Европейский союз поддержит восстановление Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеры стран ЕС поддержали желание Украины стать частью союза и предложили Европейской комиссии предоставить свои выводы о нашей заявке на членство. Европейские чиновники будут продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

Также на саммите говорилось о дополнительных санкциях в отношении рф, а также возможных шагах, которые можно оформить для более комфортного пребывания украинских беженцев в Европе.

Что немаловажно, лидеры Евросоюза обязались помочь Украине в процессе восстановления после войны. Было принято решение создать Трастовый фонд солидарности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом свои заявки подали Грузия и Молдова.

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз Евросоюз
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Источник:
ec.europa.eu

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