Будет создан фонд. Европейский союз поддержит восстановление Украины

Лидеры стран ЕС поддержали желание Украины стать частью союза и предложили Европейской комиссии предоставить свои выводы о нашей заявке на членство. Европейские чиновники будут продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

Также на саммите говорилось о дополнительных санкциях в отношении рф, а также возможных шагах, которые можно оформить для более комфортного пребывания украинских беженцев в Европе.

Что немаловажно, лидеры Евросоюза обязались помочь Украине в процессе восстановления после войны. Было принято решение создать Трастовый фонд солидарности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом свои заявки подали Грузия и Молдова.