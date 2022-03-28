Тренер сборной Австрии объявит об отставке после невыхода команды на Мундиаль
Справедливо?
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед завтрашней домашней игрой сборной Австрии с Шотландией главный тренер "Das Team" Франко Фода объявит о своей отставке.
Австрия не вышла на чемпионат мира, уступив в полуфинале отбора на ЧМ-2022 сборной Уэльса. Таким образом, 29 марта в рамках спарринга с "тартановой армией" 55-летний Фода проведет свой последний поединок во главе австрийцев.
Франко стал тренером "парней" в октябре 2017 года. До этого он возглавлял "Штурм" из Граца и немецкий "Кайзерслаутерн".
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Источник:twitter.com/RaeComm
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