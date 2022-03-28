Тренер сборной Австрии объявит об отставке после невыхода команды на Мундиаль

На пресс-конференции перед завтрашней домашней игрой сборной Австрии с Шотландией главный тренер "Das Team" Франко Фода объявит о своей отставке.

Австрия не вышла на чемпионат мира, уступив в полуфинале отбора на ЧМ-2022 сборной Уэльса. Таким образом, 29 марта в рамках спарринга с "тартановой армией" 55-летний Фода проведет свой последний поединок во главе австрийцев.

Франко стал тренером "парней" в октябре 2017 года. До этого он возглавлял "Штурм" из Граца и немецкий "Кайзерслаутерн".