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Тренер сборной Австрии объявит об отставке после невыхода команды на Мундиаль

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Тренер сборной Австрии объявит об отставке после невыхода команды на Мундиаль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции перед завтрашней домашней игрой сборной Австрии с Шотландией главный тренер "Das Team" Франко Фода объявит о своей отставке.

Австрия не вышла на чемпионат мира, уступив в полуфинале отбора на ЧМ-2022 сборной Уэльса. Таким образом, 29 марта в рамках спарринга с "тартановой армией" 55-летний Фода проведет свой последний поединок во главе австрийцев.

Франко стал тренером "парней" в октябре 2017 года. До этого он возглавлял "Штурм" из Граца и немецкий "Кайзерслаутерн".

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В статье: Австрия
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Источник:
twitter.com/RaeComm

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