Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Приглашение Зеленского приехать в Бучу она проигнорировала, однако прокомментировала зверства орков. Комментарий пресс-секретаря Меркель запросило агентство DPA.

"Федеральный канцлер в отставке, доктор Ангела Меркель, поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте".

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне россии против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера".