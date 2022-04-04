Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Приглашение Зеленского приехать в Бучу она проигнорировала, однако прокомментировала зверства орков. Комментарий пресс-секретаря Меркель запросило агентство DPA.
"Федеральный канцлер в отставке, доктор Ангела Меркель, поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте".
"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне россии против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера".
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