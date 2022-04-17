ОТГ Восток отразил 5 атак рашистов за сутки
Очередной отчет оперативно-тактической группы
Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток"
Оперативно-тактическая группа "Восток" в Facebook сообщает о 5 отраженных атаках рашистских войск. Также бойцы за сутки уничтожили 60 оккупантов.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак", – сказано в сообщении.
В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1.
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