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ОТГ Восток отразил 5 атак рашистов за сутки

Общие новости
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Очередной отчет оперативно-тактической группы

ОТГ Восток отразил 5 атак рашистов за сутки

Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Новина українською

Оперативно-тактическая группа "Восток" в Facebook сообщает о 5 отраженных атаках рашистских войск. Также бойцы за сутки уничтожили 60 оккупантов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак", – сказано в сообщении.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1.

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В статье: донбасс война с Россией ОТГ "Восток"
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Источник:
unian.net

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