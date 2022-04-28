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Известная для футбола личность. Умер агент Ибрагимовича, Погба и других звезд

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ему было 54 года

Известная для футбола личность. Умер агент Ибрагимовича, Погба и других звезд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет.

Нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни, сообщает инсайдер телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.

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В статье: Мино Райола
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
28.04.2022 в 15:34
Ще не помер...
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Vantala (Kharkiv)
28.04.2022 в 15:24
яка була хвороба? щось тут мутна історія.
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