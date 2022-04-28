Известная для футбола личность. Умер агент Ибрагимовича, Погба и других звезд
Ему было 54 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет.
Нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни, сообщает инсайдер телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.
Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.
Mino Raiola was one of the most powerful agents in world football.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 28, 2022
His list of players was incredible:
???????? Haaland
???????? De Ligt
???????? Donnarumma
???????? Pogba
???????? Ibrahimović
???????? De Vrij
???????? Gravenberch
???????? Verratti
???????? Lozano
???????? Dumfries
???????? Malen
???????? Kluivert
???????? Mazraoui
???????? Mkhitaryan
RIP. ???? pic.twitter.com/u30ZLldy7b
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