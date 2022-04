Известная для футбола личность. Умер агент Ибрагимовича, Погба и других звезд

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет.

Нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни, сообщает инсайдер телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.

Mino Raiola was one of the most powerful agents in world football.



His list of players was incredible:



???????? Haaland

???????? De Ligt

???????? Donnarumma

???????? Pogba

???????? Ibrahimović

???????? De Vrij

???????? Gravenberch

???????? Verratti

???????? Lozano

???????? Dumfries

???????? Malen

???????? Kluivert

???????? Mazraoui

???????? Mkhitaryan



