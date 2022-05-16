Клуж пятый раз кряду выиграл чемпионат Румынии
"Бавария" по-балкански
Фото: facebook.com/cfr1907
"Клуж" в очередной раз подтвердил статус гегемона современного румынского футбола, оформив пятое кряду чемпионство.
Последним штрихом к титулу-2022 для команды Дана Петреску стала минимальная победа над "Университатя Крайова" (2:1), сделавшая ее недосягаемой для конкурентов из "Стяуа".
В общей сложности у "Клужа" теперь 8 чемпионств; в разрезе истории он все еще сильно отстает от "Стяуа" (26) и "Динамо Бухарест" (18).
В составе "Железнодорожников" чемпионом Румынии стал экс-полузащитник "Зари" Ловро Цвек, покинувший Украину после российского вторжения.
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