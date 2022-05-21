МИД Англии обсуждает вооружение Молдовы по стандартам НАТО

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы она могла противостоять российской агрессии По ее словам, страны НАТО обсуждают поставки вооружения Молдове и хотят, чтобы ее армия отвечала стандартам Альянса.

"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас ведутся соответствующие дискуссии с нашими союзниками.

Путин четко очертил свои амбиции создать "великую" россию. И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не значит, что он отказался от этих амбиций", – убеждена Трасс.