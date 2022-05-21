МИД Англии обсуждает вооружение Молдовы по стандартам НАТО
Наши соседи могут стать сильнее в военном плане
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы она могла противостоять российской агрессии По ее словам, страны НАТО обсуждают поставки вооружения Молдове и хотят, чтобы ее армия отвечала стандартам Альянса.
"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас ведутся соответствующие дискуссии с нашими союзниками.
Путин четко очертил свои амбиции создать "великую" россию. И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не значит, что он отказался от этих амбиций", – убеждена Трасс.
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Источник:The Telegraph
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