Тренер Аргентины: С сильными европейскими командами хотим играть чаще
Аргентинцы сыграют против Италии в Финалиссиме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением в преддверии матча Финалиссимы-2022 с командой Италии.
"В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. В среду будет еще одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.
Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше", - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч между сборными Италии и Аргентины пройдет сегодня, 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 21:45.
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