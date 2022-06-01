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Тренер Аргентины: С сильными европейскими командами хотим играть чаще

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Аргентинцы сыграют против Италии в Финалиссиме

Тренер Аргентины: С сильными европейскими командами хотим играть чаще

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением в преддверии матча Финалиссимы-2022 с командой Италии.

"В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. В среду будет еще одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше", - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

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Напомним, матч между сборными Италии и Аргентины пройдет сегодня, 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 21:45.

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В статье: Аргентина Италия Лионель Скалони
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Источник:
УЕФА

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