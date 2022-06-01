Тренер Аргентины: С сильными европейскими командами хотим играть чаще

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением в преддверии матча Финалиссимы-2022 с командой Италии.

"В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. В среду будет еще одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше", - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.