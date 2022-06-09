Легенду алжирского футбола упекли за решетку
Рабах Маджер подделывал бухгалтерию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Billal Bensalem/NurPhoto
Знаменитый Рабах Маджер проведет ближайшие 6 месяцев за решеткой. Такое решение вынес суд в Алжире.
63-летний экс-футболист подделывал бухгалтерские ведомости, чтобы в течение года получать государственные дотации на две принадлежавшие ему газеты, которые на самом деле закрыл.
Изначально Маджеру светило полтора года за решеткой, но суд признал его виновным только по одному из трех пунктов обвинения.
Рабах Маджер был одним из топ-форвардов европейского футбола середины 80-х, выигрывал КЕЧ с "Порту", а также является третьим лучшим бомбардиром в истории алжирской сборной.
В 1993-95, 2000-02 и 2017-18 годах он брался тренировать "Львов пустыни", но успехов не достиг.
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