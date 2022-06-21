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Единственный, кто получал Золотой мяч три года подряд. Сегодня День рождения у Мишеля Платини

Общие новости
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Один из лучших футболистов в истории

Единственный, кто получал Золотой мяч три года подряд. Сегодня День рождения у Мишеля Платини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мишель Франсуа Платини родился 21 июня 1955 года в городе Жёф (Лотарингия). Французский футболист, тренер, спортивный функционер, чемпион Европы 1984 года, лучший французский футболист XX века по версии издания "France Football".

Платини – единственный футболист, награждавшийся премией Золотой мяч три года подряд (1983, 1984 и 1985). По версии IFFHS он входит в десятку лучших футболистов XX века. В 2011 году был признан лучшим зарубежным игроком в истории итальянского футбола.

26 января 2007 года Мишель был избран президентом УЕФА.

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8 октября 2015 года Арбитражной палатой комитета по этике ФИФА он был отстранен от своей должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года был дисквалифицирован на 8 лет, в феврале 2016 года срок был сокращен до 6 лет, а в мае 2016 года до 4 лет.

С 22 января 2020 года — советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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В статье: Мишель Платини
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Комментарии (5)
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бэндэра=фашист (Шмаровск)
21.06.2022 в 12:46
Лионель Месси должен был получить все золотые мячи,вместо 4х у пеналды и 1-го у чмодрича..но флорентино перес-купил и это)).а платини зашкваренная шмара уефа
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0
-4
Dr. House (Поділля)
21.06.2022 в 12:56
Бандера - герой України! А ти- смердючий ПІДАРАС
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+2
0
Dr. House (Поділля)
21.06.2022 в 13:00
Ось справжнє свино-собаче рило сєпарських мессі-барсодрочерів
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+2
0
dsub!n (Україна)
21.06.2022 в 13:02
Бакуменко остаточно береги попутав...
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+2
0
aleks68
21.06.2022 в 13:21
пора на дурку лапотный ..... полечи голову
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+2
0

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