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Не Хацкевич. Польский клуб определился с новым главным тренером

Общие новости
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Команду принял немецкий специалист

Не Хацкевич. Польский клуб определился с новым главным тренером

Фото: gornikzabrze.pl

Новина українською

Бартош Гауль возглавил польский "Гурник" из города Забже. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Детали сделки с 34-летним специалистом не разглашаются. Отметим, что Гауль выиграл конкуренцию у Александра Хацкевича, которого рассматривали одним из вариантов на эту должность.

Бартош родился в Польше, но получал футбольное образование в Германии. Он работал с молодежными командами "Шальке", прежде чем перейти в "Майнц". Последние 4 года тренировал дубль "Майнца".

По итогам прошлого сезона чемпионата Польши "Гурник" завершил на восьмой позиции, набрав 47 очков в 34 матчах.

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В статье: Гурник (Забже)
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Источник:
gornikzabrze.pl

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