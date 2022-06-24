Не Хацкевич. Польский клуб определился с новым главным тренером

Бартош Гауль возглавил польский "Гурник" из города Забже. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Детали сделки с 34-летним специалистом не разглашаются. Отметим, что Гауль выиграл конкуренцию у Александра Хацкевича, которого рассматривали одним из вариантов на эту должность.

Бартош родился в Польше, но получал футбольное образование в Германии. Он работал с молодежными командами "Шальке", прежде чем перейти в "Майнц". Последние 4 года тренировал дубль "Майнца".

По итогам прошлого сезона чемпионата Польши "Гурник" завершил на восьмой позиции, набрав 47 очков в 34 матчах.