Экс-игрок сборной Бразилии признался в бисексуальности

Бывший игрок сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза признался, что по ходу встречался как с женщинами, так и с мужчинами.

"Всю жизнь меня спрашивали, гей ли я? Отвечаю: у меня были отношения с мужчинами и женщинами", - цитирует 39-летнего экс-футболиста Globo.

"После сегодняшнего выступления газеты напишут, мол, Ришарлисон бисексуален. Это готовый мэм. Но, черт, я нормальный, у меня есть свои желания. Да, я встречался с мужчиной и с женщиной, ну и что? Я обычный человек".

"К сожалению, мир не готов вести эту дискуссию и решать ее. Я решил высказаться, поскольку люди говорили мне, что из-за моей известности это важно. Если это так, пусть - я готов. Теперь я хочу посмотреть, чем это поможет другим. Бразилия — страна, где убивают больше всего гомосексуалистов".