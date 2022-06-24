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Экс-игрок сборной Бразилии признался в бисексуальности

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Вот это поворот!

Экс-игрок сборной Бразилии признался в бисексуальности

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: м

Новина українською

Бывший игрок сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза признался, что по ходу встречался как с женщинами, так и с мужчинами.

"Всю жизнь меня спрашивали, гей ли я? Отвечаю: у меня были отношения с мужчинами и женщинами", - цитирует 39-летнего экс-футболиста Globo.

"После сегодняшнего выступления газеты напишут, мол, Ришарлисон бисексуален. Это готовый мэм. Но, черт, я нормальный, у меня есть свои желания. Да, я встречался с мужчиной и с женщиной, ну и что? Я обычный человек".

"К сожалению, мир не готов вести эту дискуссию и решать ее. Я решил высказаться, поскольку люди говорили мне, что из-за моей известности это важно. Если это так, пусть - я готов. Теперь я хочу посмотреть, чем это поможет другим. Бразилия — страна, где убивают больше всего гомосексуалистов".

Ришарлисон провел лучшие годы карьеры в "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро", а в 2008 году провел два матча за национальную сборную Бразилии.

Новоявленный бисексуал приходится свояком бывшей звезде "Порту" и "Барселоны" Деку.

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В статье: Бразилия каминг-аут Ришарлисон Барбоза
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Источник:
Globo

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