Англия и Израиль сыграют в финале Евро U-19. Евреи сенсационно выбили Францию
Кратко о полуфиналах главного футбольного турнира лета в Европе
Фото: uefa.com/ автор неизвестен
Годы идут, поколения меняются, а Англия остается собой. В финал Евро U-19 команда пробилась благодаря двум угловым.
По игре итальянцы выглядели точно не хуже. Первый тайм так и подавно прошел по их сценарию, но и юной "Скуадре Адзурре" не хватило меткости реализовать свое.
Все, что удалось - забить с пенальти. Бек из системы "Арсенала" Брук Нортон-Каффи зазевался и сбил выскочившего перед ним соперника; туринец Фабио Миретти с точки пробил в угол.
Во втором тайме Италия дважды всерьез угрожала воротам - сперва после углового, а затем в контратаке, но оба раза бесподобно сыграл вратарь англичан Мэтью Кокс.
Jarell Quansah's celebration after scoring the goal to send England into the Euro U19 final! ???????????????????????? pic.twitter.com/jUUh258HUp— Football Tweet (@Football__Tweet) June 28, 2022
В то же время в нападении "Три льва" усилили давление на фланги, что привело не столько к обилию моментов, сколько к частым стандартам; два таких угловых команда Иана Фостера реализовала - на 58-й и 82-й минутах.
Англия вышла в финал Евро U-19 впервые с 2017 года. Всего на счету родоначальников футбола 10 континентальных титулов в этой возрастной категории.
Евро U-19. Сенец. "НТЦ Сенец"
Англия U-19 - Италия U-19 - 2:1
Голы: Скотт, 58, Куанса, 82 - Миретти, 12 (с пенальти)
А вот это главная сенсация всего Евро. Французские юноши, прошедшие групповой этап с суммарным счетом 11:2, внезапно перестали быть собой в матче против цепкого и колючего Израиля.
Первый тайм - полный провал "Трехцветных". Израильтяне грамотно перекрывали зоны, но главнее всего - пассивность самих французов. Затерялся даже лучший бомбардир турнира Лум Чауна из "Ренна".
Израиль, тем временем, открыл счет - точнее, не он открыл, а Франция забила сама себе. Сулейман Туре из "Гавра" пытался вынести мяч после прострела, а занес его в ворота.
С началом второго тайма фаворит ожил - прежде всего, усилиями активного Виржиньюса на левом фланге, но его удары, а также попытку Да Сильва остановил вратарь. А затем - полный шок - Израиль забил снова: на помощь пришел угловой и рост Эль-Яма Канцепольского.
Full time!!!— Israel Football (@Israel_Footy) June 28, 2022
???????? 2:1 ????????
Israel U19’s have advanced to the U19 EURO Finals for the first time in history after defeating France in the semi-finals.
They face ????????????????????????????England in the finals.
Absolute scenes in Slovakia!!
Momentous night for ???????? football. pic.twitter.com/OR5Qq58G20
Виржиньюс отыграл один гол красивым обводящим ударом с линии штрафной, а вот большего Франция не добилась. Оно и логично - каждый тянул одеяло на себя, каждый пытался попасть в телевизор. Так матчи не выигрываются.
Для Израиля важность победы и выхода в финал Евро U-19 трудно переоценить. Ранее он даже не выходил из группы на такого рода форумах.
Финал юношеского Евро пройдет в Трнаве в пятницу, 1 июля.
Евро U-19. Дунайска Стреда. "МОЛ Арена"
Франция U-19 - Израиль U-19 - 1:2
Голы: Виржиньюс, 62 - Туре, 29 (автогол), Канцапольский, 57
Популярное сейчас
- Страшный удар по мирной жизни. ВИДЕО из Кременчуга, снятое в 500 метрах от эпицентра взрыва
- Йовичевич игнорирует звонки от Днепра-1 после информации о переходе в Шахтер
- Не Эвертоном единым. Топ-клуб АПЛ может приобрести Зинченко - СМИ
- Кошмар Моуриньо и гордость заполярья: как норвежцы построили чемпионский клуб на старой базе НАТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси