Англия и Израиль сыграют в финале Евро U-19. Евреи сенсационно выбили Францию

Годы идут, поколения меняются, а Англия остается собой. В финал Евро U-19 команда пробилась благодаря двум угловым.

По игре итальянцы выглядели точно не хуже. Первый тайм так и подавно прошел по их сценарию, но и юной "Скуадре Адзурре" не хватило меткости реализовать свое.

Все, что удалось - забить с пенальти. Бек из системы "Арсенала" Брук Нортон-Каффи зазевался и сбил выскочившего перед ним соперника; туринец Фабио Миретти с точки пробил в угол.

Во втором тайме Италия дважды всерьез угрожала воротам - сперва после углового, а затем в контратаке, но оба раза бесподобно сыграл вратарь англичан Мэтью Кокс.

Jarell Quansah's celebration after scoring the goal to send England into the Euro U19 final! ???????????????????????? pic.twitter.com/jUUh258HUp

В то же время в нападении "Три льва" усилили давление на фланги, что привело не столько к обилию моментов, сколько к частым стандартам; два таких угловых команда Иана Фостера реализовала - на 58-й и 82-й минутах.

Англия вышла в финал Евро U-19 впервые с 2017 года. Всего на счету родоначальников футбола 10 континентальных титулов в этой возрастной категории.

Евро U-19. Сенец. "НТЦ Сенец"

Англия U-19 - Италия U-19 - 2:1

Голы: Скотт, 58, Куанса, 82 - Миретти, 12 (с пенальти)

А вот это главная сенсация всего Евро. Французские юноши, прошедшие групповой этап с суммарным счетом 11:2, внезапно перестали быть собой в матче против цепкого и колючего Израиля.

Первый тайм - полный провал "Трехцветных". Израильтяне грамотно перекрывали зоны, но главнее всего - пассивность самих французов. Затерялся даже лучший бомбардир турнира Лум Чауна из "Ренна".

Израиль, тем временем, открыл счет - точнее, не он открыл, а Франция забила сама себе. Сулейман Туре из "Гавра" пытался вынести мяч после прострела, а занес его в ворота.

С началом второго тайма фаворит ожил - прежде всего, усилиями активного Виржиньюса на левом фланге, но его удары, а также попытку Да Сильва остановил вратарь. А затем - полный шок - Израиль забил снова: на помощь пришел угловой и рост Эль-Яма Канцепольского.

Full time!!!



???????? 2:1 ????????



Israel U19’s have advanced to the U19 EURO Finals for the first time in history after defeating France in the semi-finals.



They face ????????????????????????????England in the finals.



Absolute scenes in Slovakia!!



Momentous night for ???????? football. pic.twitter.com/OR5Qq58G20