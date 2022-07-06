  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Монзуль обслужит матч первого тура женского Евро-2022

Общие новости
(1 голосов)

С участием топ-сборной

Монзуль обслужит матч первого тура женского Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль получила назначение на матч первого тура женского Евро-2022. Об этом передает сайт УАФ.

Она обслужит встречу между Испанией и Финляндией. Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Также на матч будут работать Паулина Барановская и Ивана Пройковская, а также итальянцы Паоло Валери и Маурицио Мариани (ВАР).

Читайте такжеБез Монзуль и представителей рф. Список арбитров на ЧМ-2022, среди которых есть женщины

Матч Испания - Финляндия состоится восьмого июля. Начало - в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде