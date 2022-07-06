Монзуль обслужит матч первого тура женского Евро-2022

Екатерина Монзуль получила назначение на матч первого тура женского Евро-2022. Об этом передает сайт УАФ.

Она обслужит встречу между Испанией и Финляндией. Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Также на матч будут работать Паулина Барановская и Ивана Пройковская, а также итальянцы Паоло Валери и Маурицио Мариани (ВАР).

Матч Испания - Финляндия состоится восьмого июля. Начало - в 19:00.