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Вынесено решение для Блаттера и Платини по делу о коррупции

Общие новости
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(2 голосов)

Итак?

Вынесено решение для Блаттера и Платини по делу о коррупции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-глава ФИФА Зепп Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

Слушание состоялось сегодня, 8 июля, в городе Беллинцона в здании Федерального уголовного суда.

Напомним, в ноябре прошлого года федеральная прокуратура предъявила им обвинения в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков в пользу Платини. Сам платеж был проведен в 2011 году. Генпрокуратура считала, что платеж был осуществлен без законных оснований и нанес ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини в свою очередь утверждали, что платеж был согласован устно как оплата работы Платини в качестве консультанта с 1998-го по 2002 год.

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В статье: Мишель Платини Зепп Блаттер
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (3)
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Litb@rski (Кёльн)
08.07.2022 в 14:31
И всё так чинно, благородно........
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0
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scorpius (Ck)
08.07.2022 в 12:39
Да здравствует швейцарский суд - самый гуманный суд в мире!
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
08.07.2022 в 11:54
мафія – це законно. тепер офіційно.
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+2
0

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