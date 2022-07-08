Вынесено решение для Блаттера и Платини по делу о коррупции
Итак?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-глава ФИФА Зепп Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.
Слушание состоялось сегодня, 8 июля, в городе Беллинцона в здании Федерального уголовного суда.
Напомним, в ноябре прошлого года федеральная прокуратура предъявила им обвинения в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков в пользу Платини. Сам платеж был проведен в 2011 году. Генпрокуратура считала, что платеж был осуществлен без законных оснований и нанес ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини в свою очередь утверждали, что платеж был согласован устно как оплата работы Платини в качестве консультанта с 1998-го по 2002 год.
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