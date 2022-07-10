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Каладзе: Если Грузия начнет войну против россии, у нас и страны не останется

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Бывший футболист не дает своей стране шансов в противостоянии врагу

Каладзе: Если Грузия начнет войну против россии, у нас и страны не останется

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и "Милана", а теперь мэр Тбилиси Каха Каладзе, связал обретение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС с войной против россии:

"Прежде всего – война не начнется. В Грузии будет мир и покой. Это заказ грузинского народа, и мы сделаем все, чтобы интересы народа – безопасность нашей страны – были выдвинуты на первый план".

Если страна начнет войну, то не то, что статус у нас и страны не останется.

Это будет очень большая проблема. Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизнь многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее.

Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир", – сказал Каладзе.

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В статье: Грузия Каха Каладзе война с Россией
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Источник:
Новости Грузии

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Комментарии (7)
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Nikola1986 (Dnipro)
10.07.2022 в 12:15
Так зачем нападать на мордор. Идите и заберите свои окулированные территории или Вы московию брать собрались. Логика странная. Сейчас дадим люлей в своей стране, а потом поможем остальным вернуть свои территории. Послужим примером для всех стран
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.07.2022 в 12:02
Говорящая собачка иванишвили.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.07.2022 в 11:24
Іншими словами: заходьте, москалі, ми воювати з вами не збираємось, у нас ще залишилось трошки земельки для вас. Позорники.
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0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
10.07.2022 в 11:11
Ізраіль теж маленька країна. Але срати хотіла і на росію і на штати. Розвивайтесь.
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+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
10.07.2022 в 11:00
не будет ни мира,ни покоя.получит орда по зубам в Украине и попытается отыграться.на казахстан нападать себе дороже за их спиной китай.а вот грузия в самый раз.принимайте у себя мокшанских "беженцев",помогайте помойке обходить санкции.всё ещё аукнется
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+2
-1
Forsaken (Черкаси)
10.07.2022 в 10:43
Коли по Грузію прийде росія (а це лише питання часу) ні статусу ні країни у вас і так не залишиться. Натомість Грузія допомагає обходити санкції, і це після Абхазії??
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+4
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.07.2022 в 10:33
Якось дуже складно розмірковує. Хіба це від Грузії залежить чи розпочнеться війна? Чи в 2008 році це від Грузії залежало? Чи початок війни в Україні залежав від України? З його слів склалось враження, що на всі ці питання відповідь - Так. Але насправді якщо Росія захоче напасти, то вона нападе. Тож або ви будете їхніми рабами, або будете боротись. В цьому випадку "робити все щоб не було війни" це означає стати їхніми рабами. Не думаю, що більшість грузинів з цим згодні.
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+4
-1

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