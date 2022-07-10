Каладзе: Если Грузия начнет войну против россии, у нас и страны не останется

Экс-игрок "Динамо" и "Милана", а теперь мэр Тбилиси Каха Каладзе, связал обретение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС с войной против россии:

"Прежде всего – война не начнется. В Грузии будет мир и покой. Это заказ грузинского народа, и мы сделаем все, чтобы интересы народа – безопасность нашей страны – были выдвинуты на первый план".

Если страна начнет войну, то не то, что статус у нас и страны не останется.

Это будет очень большая проблема. Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизнь многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее.

Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир", – сказал Каладзе.