Каладзе: Если Грузия начнет войну против россии, у нас и страны не останется
Бывший футболист не дает своей стране шансов в противостоянии врагу
Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен
Экс-игрок "Динамо" и "Милана", а теперь мэр Тбилиси Каха Каладзе, связал обретение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС с войной против россии:
"Прежде всего – война не начнется. В Грузии будет мир и покой. Это заказ грузинского народа, и мы сделаем все, чтобы интересы народа – безопасность нашей страны – были выдвинуты на первый план".
Если страна начнет войну, то не то, что статус у нас и страны не останется.
Это будет очень большая проблема. Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизнь многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее.
Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир", – сказал Каладзе.
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