Детали, трейлер, дата выхода. EA Sports представила новую версию своего симулятора – FIFA 23

20 июля 2022 года компания Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер FIFA 23 и поделилась подробностями об игре, релиз которой запланирован на 30 сентября.

В симуляторе появятся два турнира: мужской Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре и женский Мировой кубок 2023 в Австралии и Новой Зеландии. Заявлена поддержка кроссплея во всех режимах игры в формате "1 на 1", включая FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies. Владельцы ПК, PS5 и Xbox Series X|S смогут играть между собой, но не с владельцами PS4 и Xbox One.

Была улучшена система анимаций HyperMotion, обновлена механика выполнения штрафных ударов, пенальти и угловых. Переработана техника ускорения, которая теперь делает более точным поведение игроков на поле. Более реалистичное поле, на котором трава постепенно стирается, улучшенная физика попадания мяча в руки и ноги игроков, дополнительная механика мощных ударов – все это о новой FIFA 23.