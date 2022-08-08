Сватали в Днепр-1. Воспитанник ПСЖ отправился играть на Кипр

Воспитанник "ПСЖ" Жордан Икоко в очередной раз в карьере сменил клуб.

С нового сезона 28-летний правый фулбек будет играть за кипрский "Пафос", с которым он подписал трехлетний контракт. Ранее футболист играл за "Генгам", "Ланс", "Лудогорец" и молодежные команды "ПСЖ".

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