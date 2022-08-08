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Сватали в Днепр-1. Воспитанник ПСЖ отправился играть на Кипр

Общие новости
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Украину в качестве продолжения карьеры фулбек не выбрал

Сватали в Днепр-1. Воспитанник ПСЖ отправился играть на Кипр

Фото: Pafos FC

UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник "ПСЖ" Жордан Икоко в очередной раз в карьере сменил клуб.

С нового сезона 28-летний правый фулбек будет играть за кипрский "Пафос", с которым он подписал трехлетний контракт. Ранее футболист играл за "Генгам", "Ланс", "Лудогорец" и молодежные команды "ПСЖ".

https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1659171959-smi-dnepr-1-blizok-k-podpisaniyu-zaschitnika-sbornoy-dr-kongo-s-opytom-vystupleniy-v-lige-1.html

Интересно, что ранее Икок связывали с трансфером в "Днепр-1".

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В статье: Пафос
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