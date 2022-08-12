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Куртуа, Алиссон, Эдерсон, Маньян – France Football назвал 10 претендентов на Трофей Яшина

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Куртуа, Алиссон, Эдерсон, Маньян – France Football назвал 10 претендентов на Трофей Яшина

Фото: twitter.com/francefootball

Новина українською

France Football опубликовал 10-ку претендентов на Трофей Яшина – приз лучшему вратарю прошедшего сезона.

10-ка выглядит следующим образом:

  • Яссин Буну ("Севилья");
  • Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
  • Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);
  • Эдерсон ("Манчестер Сити");
  • Майк Маньян ("Милан");
  • Эдуар Менди ("Челси");
  • Мануэль Нойер ("Бавария");
  • Ян Облак ("Атлетико" Мадрид);
  • Кевин Трапп ("Айнтрахт");
  • Уго Льорис ("Тоттенхэм").
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В статье: Тибо Куртуа Эдерсон Алиссон Бекер Майк Меньян
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