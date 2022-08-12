Куртуа, Алиссон, Эдерсон, Маньян – France Football назвал 10 претендентов на Трофей Яшина
Не прибавить, не отнять
Фото: twitter.com/francefootball
France Football опубликовал 10-ку претендентов на Трофей Яшина – приз лучшему вратарю прошедшего сезона.
10-ка выглядит следующим образом:
- Яссин Буну ("Севилья");
- Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
- Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);
- Эдерсон ("Манчестер Сити");
- Майк Маньян ("Милан");
- Эдуар Менди ("Челси");
- Мануэль Нойер ("Бавария");
- Ян Облак ("Атлетико" Мадрид);
- Кевин Трапп ("Айнтрахт");
- Уго Льорис ("Тоттенхэм").
Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022
???????? Yassine Bounou
???????? Alisson Becker
???????? Thibaut Courtois
???????? Ederson
???????? Mike Maignan
???????? Edouard Mendy
???????? Manuel Neuer
???????? Jan Oblak
???????? Kevin Trapp
???????? Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g
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