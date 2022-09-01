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Черный тюльпан с Золотым мячом. Сегодня празднует юбилей Рууд Гуллит

Общие новости
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Черный тюльпан с Золотым мячом. Сегодня празднует юбилей Рууд Гуллит

Getty Images / Global Images Ukraine

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Рууд Гуллит родился 1 сентября 1962 года в Амстердаме – нидерландский футболист и футбольный тренер. Гуллит был универсальным игроком с поставленным ударом, хорошим дриблингом, отличным видением поля. Он отлично играл головой и много отрабатывал в защите.

Занимает 18 место среди лучших игроков XX века по версии МФФИИС, 29 место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, 31 место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии Placar. Входит в список лучших 50 игроков за всю историю футбола по версиям Planète Foot и Voetbal International, а также в ФИФА 100.

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"Черный тюльпан" играл за "Харлем", "Фейеноорд", "ПСВ", "Милан", "Сампдорию" и "Челси". Защищал цвета сборной Нидерландов с 1981-го по 1994-й. В 1987 году Гуллит получил Золотой мяч.

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В статье: Руд Гуллит
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