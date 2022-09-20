УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024
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Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Национальная сборная россии не допущена к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!
Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, что 9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.
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Комментарии (4)
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gulfstream
20.09.2022 в 14:15
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.09.2022 в 14:01
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.09.2022 в 13:53
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scorpius (Ck)
20.09.2022 в 13:31
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