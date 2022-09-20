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УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024

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(7 голосов)

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УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Национальная сборная россии не допущена к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, что 9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

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В статье: Россия Андрей Павелко война с Россией УАФ
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Комментарии (4)
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gulfstream
20.09.2022 в 14:15
Погоджуюся з коментом нижче. Це все ще не факт, але напрямок - правельний)
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.09.2022 в 14:01
Розслаблятися рано.Є ще безліч "чорних ходів", через які аґресор може повернутися.До того ж, треба вимагати повного анулювання його рейтингу УЕФА.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.09.2022 в 13:53
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scorpius (Ck)
20.09.2022 в 13:31
По метеосводкам со стороны московии ожидается сильное задымление в результате тушения горящих пердаков. Проживающим в непосредственной близости от границы просьба не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости!
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