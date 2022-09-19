Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА
Это также важный шаг в нынешней ситуации
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином.
"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал Зеленский.
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Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2022
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