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Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА

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Это также важный шаг в нынешней ситуации

Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином.

"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал Зеленский.

Напомним, что ранее россия потребовала от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин война с Россией Владимир Зеленский
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