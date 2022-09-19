Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином.

"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал Зеленский.

Напомним, что ранее россия потребовала от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.