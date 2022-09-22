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Феномен и Монстр. Сегодня празднуют День рождения два бразильца – Роналдо и Тьяго Силва

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Золотые игроки для южноамериканского футбола

Феномен и Монстр. Сегодня празднуют День рождения два бразильца – Роналдо и Тьяго Силва

Getty Images / Global Images Ukraine

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Роналдо (полное имя – Роналду Луис Назариу ди Лима) родился 22 сентября 1976 года в Рио-де-Жанейро. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, бывший форвард сборной Бразилии является одним из лучших игроков в истории игры миллионов.

Бразилец – двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Америки, лучший бомбардир Мундиаля-2002, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, обладатель Золотого мяча (1997, 2002) и Золотой бутсы (1997). Защищал цвета "Крузейро", "ПСВ", "Барселоны", "Интера", "Реала", "Милана" и "Кориантианса".

Тиагу Эмилиано да Силва родился 22 сентября 1984 года в Рио-де-Жанейро. Выступал за "Порту", "Флуминенсе", "Милан", "ПСЖ", сейчас защищает цвета лондонского "Челси" и сборную Бразилии. Силва – победитель ЛЧ, Суперкубка УЕФА и КЧМ с "синими", обладатель Кубка Америки со сборной, обладатель всех французских трофеев с "ПСЖ", а также Скудетто с "Миланом".

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Также сегодня День рождения отмечают Мартен Стекеленбург, Харри Кьюэлл и Эмманюэль Пети.

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В статье: Тьяго Силва Роналдо
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