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Томас Тухель сравнил ветерана Челси с Бенджамином Баттоном
Одна из лучших ролей Питта
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал продление контракта с 37-летним бразильским защитником Тьяго Силвой. Новое соглашение рассчитано до конца кампании-2022/23.
"Он как Бенджамин Баттон. Футбольный Тьяго Баттон! Однако я знаю, сколько за этим всем стоит работы и профессионального отношения. Это в каком-то смысле чудо, потому что он переехал в АПЛ, где жесткий график, каждый день – новый вызов, напряженные матчи. И это в самом конце своей карьеры – смело. Теперь он успокоится. Ему важно быть спокойным, чтобы показывать свою лучшую игру".
Баттон – персонаж Брэда Питта в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Герой Питта был рожден стариком и с каждым годом только молодел.
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