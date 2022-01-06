Томас Тухель сравнил ветерана Челси с Бенджамином Баттоном

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал продление контракта с 37-летним бразильским защитником Тьяго Силвой. Новое соглашение рассчитано до конца кампании-2022/23.

"Он как Бенджамин Баттон. Футбольный Тьяго Баттон! Однако я знаю, сколько за этим всем стоит работы и профессионального отношения. Это в каком-то смысле чудо, потому что он переехал в АПЛ, где жесткий график, каждый день – новый вызов, напряженные матчи. И это в самом конце своей карьеры – смело. Теперь он успокоится. Ему важно быть спокойным, чтобы показывать свою лучшую игру".