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Официально: Тьяго Силва продлил контракт с Челси

Англия
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37-летний защитник останется в команде ещё на один сезон

Официально: Тьяго Силва продлил контракт с Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальные медиа "Челси" объявили о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой. Бразилец подписал соглашение до конца сезона-2022/2023.

Предыдущий контракт Тьяго истекал летом этого года.

В этом сезоне Тьяго провел за "Челси" 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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