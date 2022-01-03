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Официально: Тьяго Силва продлил контракт с Челси
37-летний защитник останется в команде ещё на один сезон
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Челси" объявили о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой. Бразилец подписал соглашение до конца сезона-2022/2023.
He's staying! ???????? @tsilva3— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 3, 2022
Предыдущий контракт Тьяго истекал летом этого года.
В этом сезоне Тьяго провел за "Челси" 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.
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Источник:chelseafc.com
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