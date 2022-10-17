Следим за церемонией вручения Золотого мяча-2022. Текстовая трансляция

Сегодня в Париже состоится церемония вручения самой престижной награды в футболе "Золотой мяч". Ее получит лучший игрок по итогам сезона-2021/2022. UA-Футбол предлагает следить за событием в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже.

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Напомним, главная часть церемонии стартует в 21.30. Мы узнаем имя лучшего футболиста сезона, лучшей футболистки, лучшего голкипера, лучшего бомбардира и лучшего молодого игрока.

Все претенденты на Золотой мяч-2022: Карим Бензема (Реал Мадрид), Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити), Фабинью (Ливерпуль), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) Рафаэл Леау (Милан), Роберт Левандовский (Бавария), Риад Марез (Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен), Лука Модрич (Реал Мадрид), (Тоттенхэм Хотспур), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Каземиро (Реал Мадрид), Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус), Луис Диас (Порту/Ливерпуль), Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед), Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Фил Фоден (Манчестер Сити), Жоау Канселу (Манчестер Сити), Йозуа Киммих (Бавария), Майк Меньян (Милан), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг), Дарвин Нуньес (Бенфика), Антонио Рюдигер (Челси).

Претенденты на награду лучшему вратарю: Алиссон (Ливерпуль), Яссин Буну (Севилья), Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Эдерсон (Манчестер Сити), Уго Льорис (Тоттенгем Хотспур), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико Мадрид), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт).

Претенденты на награду лучшему молодому игроку: Карим Адееми (Ред Булл Зальцбург), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Эдуардо Камавинга (Ренн/Реал Мадрид), Гави (Барселона), Райан Гравенберх (Аякс), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Нуну Мендеш (Спортинг/ Пари Сен-Жермен), Джамал Мусиала (Бавария), Букайо Сака (Арсенал), Флориан Виртц (Байер 04).

Олександр Риженко 20:16 Андрей Шевченко, который выигрывал награду в 2004-м, также присутствует в Париже и дал небольшой комментарий в театре Шатле. "Выиграть Золотой мяч – это очень особенный момент. Я вспоминаю 2004-й – это один из лучших моментов моей жизни. Изменил ли Золотой мяч мою жизнь? Да, это очень индивидуальная награда. В детстве я мечтал выиграть Золотой м' яч, и однажды моя мечта сбылась".

Олександр Риженко 20:11 Театр Шатле, где состоится церемония, готов принять гостей. До старта официальной части осталось чуть больше часа.

Олександр Риженко 19:55 Одиннадцатым стал Сон Хин Мин – лидер Тоттенгема и главная футбольная звезда Южной Кореи. Напомню, что немного раньше мы уже упоминали о другом представителе "шпор": Харри Кейн стал 21-м.

Олександр Риженко 19:52 Двенадцатый – Рияд Марез из Ман Сити. Четвертая номинация для африканца, но ясно, что он ни разу даже не был фаворитом в борьбе за трофей.

Олександр Риженко 19:49 Тринадцатым стал Себастьян Аллер из Аякса, который летом перебрался в дортмундскую Борусию, но там еще не сыграл ни одного матча. Напомню, что Аллер сейчас борется не на поле, а за свое здоровье и лечится от рака яичек. Поздравление нападающему и пожелание скорейшего выздоровления.

Олександр Риженко 19:44 14-е и 15-е места разделили еще один представитель Ливерпуля Фабиньо и Рафаэл Леау из Милана. Для обоих это была первая номинация в карьере.

Олександр Риженко 19:42 №16 рейтинга - защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк. А помните, было время, когда его считали главным претендентом на награду?

Олександр Риженко 19:40 С 17 по 19 места заняли представители Реала (не Бензема), Фиорентины/Ювентуса и Порту/Ливерпуля. Луис Диас (Порту/Ливерпуль)

Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус)

Каземиро (Реал)

Олександр Риженко 19:37 Двадцатая ступенька у Криштиану Роналду! Португалец в 18-й раз номинировался на награду, пять раз выигрывал Золотой мяч, а сейчас занял самую низкую строчку в своей карьере. Не лучший год для Криша, это должен понимать и он сам.