Мане должен быть в топ-3 рейтинга Золотого мяча – Источник

Нападающий "Баварии" Садио Мане должен занять 2-е или 3-е место в голосовании за Золотой мяч, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

X News #Mané: He is in Paris tonight and due to a reason … Mané is among the Top3 of #BallonDor2022! Most likely 2nd or 3rd place. What a year for him and well deserved. First call via @billmahmuud. @SkySportDE ????????