Бомбардир нации. Сегодня Герду Мюллеру могло исполниться 77 лет

Герхард Мюллер родился 3 ноября 1945 года. Чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ.

На международном уровне в сборной ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской "Баварии" Герд провел 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов.

С 14 голами на мундиалях Мюллер 32 года держал рекорд по количеству забитых мячей. В 2004 году Пеле включил Мюллера в список ФИФА 100. В 2015 году Герд попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера. 15 августа 2021 года Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет.