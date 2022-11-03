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Бомбардир нации. Сегодня Герду Мюллеру могло исполниться 77 лет

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Один из лучших бомбардиров в истории футбола

Бомбардир нации. Сегодня Герду Мюллеру могло исполниться 77 лет

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Герхард Мюллер родился 3 ноября 1945 года. Чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ.

На международном уровне в сборной ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской "Баварии" Герд провел 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов.

С 14 голами на мундиалях Мюллер 32 года держал рекорд по количеству забитых мячей. В 2004 году Пеле включил Мюллера в список ФИФА 100. В 2015 году Герд попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера. 15 августа 2021 года Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет.

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В статье: Герд Мюллер
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