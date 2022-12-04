Тайсон Фьюри без проблем уничтожил Чисору

Обладатель чемпионского пояса WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не увидел проблем в очередном рейтинговом бою. 120-килограммовый британский боксер не оставил шансов своему земляку Дереку Чисоре.

Уже со второго раунда Фьюри стал молотить оппонента. Только вопрос времени был, когда бой завершится. Чисора иногда выглядел просто боксерским мешком, однако иногда даже храбро пытался отвечать.

Судьба боя зависела лишь оттого, когда сам Фьюри решит добить своего оппонента. Чисору от нокдауна неоднократно спасали только канаты. В итоге дотянули аж до десятого раунда, когда односторонний бой остановил судья.

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Ожидается, что следующий бой 34-летнего Фьюри будет объединяющим. Другими титулами в тяжелом весе владеет Александр Усик. Украинец также присутствовал на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", на которой проходил бой. Не исключено, чтобы лично решить вопрос с Фьюри по поводу их поединка в первой половине 2023-го.